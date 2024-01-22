Армяне пришли в ужас, расшифровав послание Лаврова: "Другого шанса не будет"

Армянский эксперт Бениамин Матевосян прокомментировал слова главы МИД России о Нагорном Карабахе и роли Запада в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений18 января глава МИД России сделал несколько важных заявлений о ситуации в регионе Южного Кавказа.