Армяне пришли в ужас, расшифровав послание Лаврова: "Другого шанса не будет"

Армянский эксперт Бениамин Матевосян прокомментировал слова главы МИД России о Нагорном Карабахе и роли Запада в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений18 января глава МИД России сделал несколько важных заявлений о ситуации в регионе Южного Кавказа.
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