Политолог Шатров назвал политической трескотней слова Шольца о конце эпохи ископаемого топлива

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу.
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