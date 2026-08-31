Дмитрий Песков подтвердил приглашение Зеленского в Москву

Москва продолжает ожидать президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона готова к его визиту для обсуждения ключевых договоренностей и уточнил, что позиция Москвы не изменилась.