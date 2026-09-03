Происшествия
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Происшествия

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В Республике Коми в День солидарности в борьбе с терроризмом полицейские и общественники провели беседу со студентами колледжа

В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по г.

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