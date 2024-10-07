Критерии попадания препаратов в ЖНВЛП просят сделать прозрачными. Надежды не оправдались

Россияне просят объяснить критерии попадания препаратов в список жизненно важных Состоявшиеся после двухлетнего перерыва заседания комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) и ВЗН (высокозатратных нозологий) стали неприятным сюрпризом для пациентов и врачей.