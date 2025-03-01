Погода в голове: как плохой климат может «включить» психическое заболевание

Большинству россиян не повезло жить в хорошем климате — например, в круглогодичных +23, как на Канарах, — и приходится мириться с отсутствием солнца, постоянной темнотой зимой, перепадами температур, сыростью и холодами.
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