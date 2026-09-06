Хантер Байден допустил участие в выборах президента США в 2028 году

Возможное участие в выборах 2028 года Хантер Байден, младший сын бывшего президента США Джо Байдена, в интервью радиопередаче «WABC Cats Roundtable» допустил возможность участия в президентских выборах 2028 года.
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