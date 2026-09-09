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Русская весна

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Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в шоке от поведения окружения Зеленского, — депутат Рады

Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в шоке от поведения окружения Зеленского, — депутат Рады

Депутат Верховной рады Скороход заявила, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Киева «в большом шоке от поведения окружения Зеленского».

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Юрий Зубрин

Чем вы предлагаете перевоспитывать наперсточников ,клоунов ,экскортниц,просто проституток ,которые волей сатаны вдруг оказались у власти ?Вариантов немного ,но все они связаны с приданием их суду ,с последующим уничтожением этой заразы.Украине ещё долго будет отрыгиваться майдаун и его провластные идиоты!