Депутат Верховной рады Скороход заявила, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Киева «в большом шоке от поведения окружения Зеленского».
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Чем вы предлагаете перевоспитывать наперсточников ,клоунов ,экскортниц,просто проституток ,которые волей сатаны вдруг оказались у власти ?Вариантов немного ,но все они связаны с приданием их суду ,с последующим уничтожением этой заразы.Украине ещё долго будет отрыгиваться майдаун и его провластные идиоты!
Быдло и это уже ничем не исправить .