Гарик Мартиросян: «Чувство юмора? Я не знаю, что это такое»

«Мой младший брат был и депутатом Национального собрания Армении, и послом в Канаде». Гарик Мартиросян Пресс-служба ТНТ «Мой младший брат был и депутатом Национального собрания Армении, и послом в Канаде, то есть занимал важные должности и продолжает работать в этой сфере.
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