Resource Nationalism Hits Tungsten: US Locks Down Scrap, UK Funds Mine, Zimbabwe Bans Exports, Vietnam Weighs Curbs Governments are tightening control over tungsten supplies, creating an opening for Almonty Industries as Western buyers seek alternatives to China's quasi-monopolistic market position on not just tungsten but rare earths.
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