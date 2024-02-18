Китай обозначил свою позицию по украинскому конфликту

Китай выступает за политическое решение российско-украинского военного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, сообщает пресс-служба китайского МИДа.