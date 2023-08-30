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Посольство России в США назвало «верхом лицемерия» выделение Белым домом нового пакета военной помощи Украине

Посольство России в США назвало «верхом лицемерия» выделение Белым домом нового пакета военной помощи Украине

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 250 млн. долларов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы администрации Джо Байдена.

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