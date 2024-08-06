В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

Расходы бюджета региона за первую половину 2024 года профинансированы на сумму 134,9 млрд рублей, что больше расходов аналогичного периода прошлого года на 11,8 млрд рублей.
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