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Царьград

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В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

Расходы бюджета региона за первую половину 2024 года профинансированы на сумму 134,9 млрд рублей, что больше расходов аналогичного периода прошлого года на 11,8 млрд рублей.

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