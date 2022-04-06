«Посмотрим». Фрэнк Вогель не уверен, что Леброн Джеймс еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель после поражения от «Финикса» (110:121), которое лишило команду шансов на попадание в плей-ин, ответил на вопрос касательно участия Леброна Джеймса в последних трех матчах регулярного чемпионата.

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