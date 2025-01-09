В омских школах не планируют вводить ограничения из-за метапневмовируса, заявили в региональном минобре.
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В омских школах не планируют вводить ограничения из-за метапневмовируса, заявили в региональном минобре.