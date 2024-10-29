Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Харрис чуть не травмировалась из-за попытки потрогать кремний на заводе

Харрис чуть не травмировалась из-за попытки потрогать кремний на заводе

Кандидата в президенты США Камалу Харрис попросили «держать руки при себе» после того, как она чуть не коснулась острого куска кремния на заводе полупроводников Hemlock Semiconductors в штате Мичиган, передает New York Post.

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