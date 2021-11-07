Политика как она есть

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Почему от Европы отвернулись экспортёры газа, нефти и угля. Отныне ЕС безальтернативно привязан к «Газпрому» и России?

Почему от Европы отвернулись экспортёры газа, нефти и угля. Отныне ЕС безальтернативно привязан к «Газпрому» и России?

      Это звучит как шутка, но факты подтверждают: от Европы действительно отвернулись энергетические партнёры.

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Валерий Федосеев
Америка страна торгашей и спекулянтов, ради своей выгоды они пойдут на любую пакасть. А месть за поток им пока не нужна, Азия даёт хорошую цену за углеводороды и они гонят всё туда.
Тимофеев Тимофеев
валерий оставьте причёску в покое. америка состоялась на торговле. благо есть что продать. бизнес для американца это-религия. и то что для нас стыдно, для американца в порядке вещей. принимайте действительность как она есть.
Александр
Причем здесь торгаши? Американцы продают то, что производят. И отменного качества. А мы - что выкопаем и нарубим. А выручку отдаем американцам. Теперь и китайцам. Да еще наглых пенсионеров на место ставим.
Виталий Литвинов
А что американцы производят? Перечислите пж. американские товары на полках наших магазинов или американское оборудование на предприятиях России.
хохлошумер
"Неожиданные новости на днях пришли и из Алжира. Последний прекратил работу газопровода Магриб-Европа из-за агрессивных действий Марокко, по территории которого проходит труба". Пустить нах. хохломерзость по миру!
Павел Поспелов
Никакая это не месть. Они капиталисты и умеют считать деньги, просто продают туда где дороже и тому кто им нужнее.

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