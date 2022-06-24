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Правозащитники ФБР потребовали положить конец преследованию русскоязычных активистов в Прибалтике

Правозащитники ФБР потребовали положить конец преследованию русскоязычных активистов в Прибалтике

pxhere.com Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, отправил открытые письма в Организацию Объединенных Наций с требованием оказать содействие в прекращении преследований русскоязычных активистов в странах Прибалтики.

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