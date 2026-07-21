Наташа Королева: «Я после полтинника решила молодеть»

Артистка раскрыла «Авторадио» секрет молодости и впервые спела джаз в прямом эфире. предоставлено ГПМ Радио; на фото: Наташа Королева с ведущими шоу «Мурзилки Live»В шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» прошла премьера новой песни Наташи Королевой – «Дочь лета».
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