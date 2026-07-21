7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 262 подписчика

Наташа Королева: «Я после полтинника решила молодеть»

Наташа Королева: «Я после полтинника решила молодеть»

Артистка раскрыла «Авторадио» секрет молодости и впервые спела джаз в прямом эфире. предоставлено ГПМ Радио; на фото: Наташа Королева с ведущими шоу «Мурзилки Live»В шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» прошла премьера новой песни Наташи Королевой – «Дочь лета».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии