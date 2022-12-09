Группа IKEA отказала в компенсациях работникам российских заводов

Группа IKEA отказалась выполнять требования работников двух заводов в Кировской и Ленинградской областях, которые настаивали на начислении ежегодного бонуса, сохранении рабочих мест при смене собственника и существенных выплатах при увольнении.
Группа IKEA отказалась выполнять требования работников двух заводов в Кировской и Ленинградской областях, которые настаивали на начислении ежегодного бонуса, сохранении рабочих мест при смене собственника и существенных выплатах при увольнении.
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