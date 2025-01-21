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Спутники NASA смогли сфотографировать остров-призрак в Каспийском море

Спутники NASA смогли сфотографировать остров-призрак в Каспийском море

Остров-призрак появился в Каспийском море, но совсем скоро он исчезнет.Спутника космического агентства NASA сняли зарождение и исчезновения небольшого острова в Каспийском море.

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