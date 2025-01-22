Руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау с рабочим визитом посетил Кошехабльский район. Казбек Коджешау встретился с главой Кошехабльского района Зауром Хамирзовым и главами сельских поселений муниципалитета.
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