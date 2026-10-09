«Хаббл» спустя 27 лет помог найти планету, сформировавшуюся после смерти своей звезды

В архивном спектре белого карлика обнаружили необычайно много тяжёлых элементов, а телескоп TESS заметил рядом с ним объект с орбитальным периодом 4,399 дня В 1999 году космический телескоп «Хаббл» получил необычный спектр белого карлика HS 0209+0832.