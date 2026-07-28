Делегация из Рязанской области во главе с Денисом Боковым посетила Камчатку

Первый зампредседателя Правительства Рязанской области Денис Боков поздравил моряков с профессиональным праздником, а также вручил им знаки отличия Губернатора «Михаил Скобелев» и памятные знаки «Благодарность от Земли Рязанской» за заслуги в укреплении обороноспособности страны.