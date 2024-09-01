Новые правила работы дорожных камер в России вступили в силу с 1 сентября

Регулирующие работу дорожных камер поправки в федеральный закон и постановления правительства об установке систем видеофиксации нарушений Правил дорожного движения вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.
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