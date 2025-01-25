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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Прочные как сталь и лёгкие как пена — ИИ придумал новые материалы для космос...

Прочные как сталь и лёгкие как пена — ИИ придумал новые материалы для космос...

Прочные как сталь и лёгкие как пена — ИИ придумал новые материалы для космоса и транспортаТрадиционный выбор материалов для транспортных средств невелик: во всех случаях в первую очередь приходится учитывать массу и искать компромисс между прочностью и лёгкостью.

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