Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Мазин
    Второй саммит только после полной и безоговорочной капитуляции укры. Иначе всё равно соврут.На Украине призна...
  • Руслан Техажев
    Уберите этих обдолбаных депутатов от кормушки граждане! Они хуже котов, которые от безделья чешут себе свои гениталии...Свиней, коров и к...
  • Leonid PlиGin
    Издавна татуировка являлась клеймом для людей отбывших тюремное наказание. Тату не может быть украшением, так как Бог...Татуировщикам без...

Барнаулец лишился 10 тысяч рублей при покупке билетов на фейковом сайте

Барнаулец лишился 10 тысяч рублей при покупке билетов на фейковом сайте

Молодой человек познакомился в интернете с девушкой и та предложила сходить вдвоем на концерт В Барнауле 26-летний парень лишился около 10 тысяч рублей при покупке билетов через фейковый сайт, сообщили в МВД Алтайского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх