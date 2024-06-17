Барнаулец лишился 10 тысяч рублей при покупке билетов на фейковом сайте

Молодой человек познакомился в интернете с девушкой и та предложила сходить вдвоем на концерт В Барнауле 26-летний парень лишился около 10 тысяч рублей при покупке билетов через фейковый сайт, сообщили в МВД Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии