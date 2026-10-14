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Жесткое заявление Минобороны РФ по Киеву после ночи на 14 октября

Жесткое заявление Минобороны РФ по Киеву после ночи на 14 октября

Утром военное ведомство сделало жесткое заявление с большим перечнем пораженных энергообъектов, которые использовались киевскими властями в интересах украинской армии.

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