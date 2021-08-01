Бой Вадима Немкова против Энтони Джонсона состоится 16 октября в Финиксе

Действующий чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории россиянин Вадим Немков проведет бой против американца Энтони Джонсона на турнире Bellator, который пройдет 16 октября (в ночь на 17 октября по московскому времени) в Финиксе (США).
Действующий чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории россиянин Вадим Немков проведет бой против американца Энтони Джонсона на турнире Bellator, который пройдет 16 октября (в ночь на 17 октября по московскому времени) в Финиксе (США).
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