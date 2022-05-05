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Полиция Кузбасса задержала подозреваемых в обмане пенсионерок на сумму 1,5 млн руб

Полиция Кузбасса задержала подозреваемых в обмане пенсионерок на сумму 1,5 млн руб

Двое жителей Новосибирской области были задержаны по подозрению в похищении у пенсионеров более 1,5 миллионов рублей, которых злоумышленники обманывали по телефону, представляясь "родственниками в беде", сообщает полиция Кемеровской области.

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