Инвестиционное мошенничество набирает обороты в Иркутской области

Полиция Приангарья предупреждает жителей о росте числа инвестиционных мошенничеств. С начала текущего года было зафиксировано более десяти случаев обмана, в результате которых у граждан похитили свыше 10 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.