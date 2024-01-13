Инвестиционное мошенничество набирает обороты в Иркутской области

Полиция Приангарья предупреждает жителей о росте числа инвестиционных мошенничеств. С начала текущего года было зафиксировано более десяти случаев обмана, в результате которых у граждан похитили свыше 10 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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