Налоговая инспекция: как правильно заявить налоговую льготу

Уважаемые налогоплательщики. Обращаем ваше внимание на следующий порядок подачи физическими лицами заявления о предоставлении налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц.