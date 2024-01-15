Налоговая инспекция: как правильно заявить налоговую льготу

Уважаемые налогоплательщики. Обращаем ваше внимание на следующий порядок подачи физическими лицами заявления о предоставлении налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц.
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