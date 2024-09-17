Трамп считает, что мир уже готовится к его победе на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что другие страны готовятся к тому, что на выборах в ноябре победит он, а не его соперница от демократов Камала Харрис.
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