Кинолог Голубев рассказал, чем дружелюбие чревато для собаки

Это может вызвать недоброжелательное отношение к питомцу со стороны людей Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, что не всегда хорошо, когда питомец открыт для общения с другими людьми или животными.
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