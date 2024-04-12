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Петербургский дневник

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Кинолог Голубев рассказал, чем дружелюбие чревато для собаки

Кинолог Голубев рассказал, чем дружелюбие чревато для собаки

Это может вызвать недоброжелательное отношение к питомцу со стороны людей Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, что не всегда хорошо, когда питомец открыт для общения с другими людьми или животными.

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