В Евпатории бюджетникам будут выдавать служебное жилье

Фото: Гала Амарандо Квартиры, которые находятся в собственности города, но не могут быть предоставлены льготной категории граждан, нужно выдавать как служебное жильё с возможностью его приватизации после пяти лет работы в бюджетной сфере.
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