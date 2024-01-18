Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • soylosan
    Ну. И 37 лет помним. Ужасть. А сейчас каждую зиму в куче городов ледниковый период. И что? Никому дела нет. Это вам н...«Частник просто о...
  • Галина Дьячина
    сколько волка не корми..всё в лес смотрит..Армянские чиновни...
  • Сергей Рубцов
    Ну так зато прибыль растет у тетки!!!!😂SHOT: ПОЛИЦИЯ УСТ...

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

18 января 1654 года назад случилось событие, кардинальным образом повлиявшее на историю нашей страны: запорожский гетман Богдан Хмельницкий и представители населения Малой Руси присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх