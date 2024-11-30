«Ура! Фельдмаршал Суворов!» Полководец А. В. Суворов. Литография А. Греведона«Я не немец, а природный русак!»Точный год рождения Александра Васильевича Суворова неизвестен.
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«Ура! Фельдмаршал Суворов!» Полководец А. В. Суворов. Литография А. Греведона«Я не немец, а природный русак!»Точный год рождения Александра Васильевича Суворова неизвестен.
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