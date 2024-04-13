«Есть опасность заражения»: медик курганского поселка, отрезанного водой, получила вакцину. Видео

Жителей села Усть-Уйское, отрезанных водой от региона, впервые вакцинируют от гепатита А. На моторной лодке заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Балашова забрала вакцину в село, передает корреспондент URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии