Эксперт: халвинг стимулирует майнеров переходить на возобновляемые источники энергии

По информации, опубликованной Cointelegraph и ссылке на аналитика Fineqia International Маттео Грека, предстоящий халвинг биткоина приведет к увеличению устойчивости и экологичности сети, поскольку он (халвинг) стимулирует майнеров переходить на возобновляемые источники энергии.