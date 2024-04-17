Эксперт: халвинг стимулирует майнеров переходить на возобновляемые источники энергии

По информации, опубликованной Cointelegraph и ссылке на аналитика Fineqia International Маттео Грека, предстоящий халвинг биткоина приведет к увеличению устойчивости и экологичности сети, поскольку он (халвинг) стимулирует майнеров переходить на возобновляемые источники энергии.
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