Кто бы мог подумать, что любимый домашний цветок такой опасный: неправильное его использование притянет в дом несчастья, конфликты и агрессию Ольга БезродняяДомашний цветок, который можно встретить почти в каждом доме имеет большую силу влиять на происходящие события, на эмоции и настроение.
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