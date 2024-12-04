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Кто бы мог подумать, что любимый домашний цветок такой опасный: неправильное его использование притянет в дом несчастья, конфликты и агрессию

Кто бы мог подумать, что любимый домашний цветок такой опасный: неправильное его использование притянет в дом несчастья, конфликты и агрессию

Кто бы мог подумать, что любимый домашний цветок такой опасный: неправильное его использование притянет в дом несчастья, конфликты и агрессию Ольга БезродняяДомашний цветок, который можно встретить почти в каждом доме имеет большую силу влиять на происходящие события, на эмоции и настроение.

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