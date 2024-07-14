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Валерий Сюткин выступил на нижегородском фестивале «Столица закатов»

Валерий Сюткин выступил на нижегородском фестивале «Столица закатов»

Певец Валерий Сюткин выступил в Нижнем Новгороде.Выступление состоялось в рамках фестиваля «Столица закатов» на сцене «Ракушка» в Александровском саду.

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