Военное обозрение

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Замыкание ядерного цикла: российский реактор IV поколения БРЕСТ-ОД-300

Замыкание ядерного цикла: российский реактор IV поколения БРЕСТ-ОД-300

Реактор БРЕСТ-ОД-300. Источник: youtube.com Реактор с «обедненным ураном» Постоянно растущие объемы отработанного ядерного топлива заставляют отчуждать огромные территории для его захоронения.

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