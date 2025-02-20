Лидеры на всех континентах тянутся к идеям Путина, заявил Слуцкий

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На планете сложилось новое глобальное большинство, и лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России Владимира Путина, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
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