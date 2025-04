Боевая система в The Outer Worlds 2, план развития Manor Lords, кому Blizzard отдала StarCraft…Blizzard определилась, кому поручить разработку новой игры по франшизе StarCraft; авторы ARC Raiders представили свежий трейлер и объявили о старте очередного тестирования; Larian Studios разрабатывает сразу два тайтла, но увидим мы их не скоро; стало известно больше деталей Ghost of Yōtei; Obsidian раскрыла подробности боевой системы в The Outer Worlds 2; создатель Manor Lords поведал, какие изменения ждут проект в этом году.