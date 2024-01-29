Приметы, традиции, обряды праздника Антон Перезимник, отмечаемого 30 января ClickioВозможное похолодание в ближайшее время могут подсказать приметы и поверья на 30 января, когда отмечается праздник Антон Перезимник.
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