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Приметы, традиции, обряды праздника Антон Перезимник, отмечаемого 30 января

Приметы, традиции, обряды праздника Антон Перезимник, отмечаемого 30 января

Приметы, традиции, обряды праздника Антон Перезимник, отмечаемого 30 января ClickioВозможное похолодание в ближайшее время могут подсказать приметы и поверья на 30 января, когда отмечается праздник Антон Перезимник.

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