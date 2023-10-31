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Дмитровец

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Собянин: На форуме «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

Собянин: На форуме «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ Главные достижения нашей страны в сфере науки, культуры, промышленности, энергетики, строительства и транспорта будет представлены на Международной выставке-форуме «Россия», которая стартует на ВДНХ 4 ноября.

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