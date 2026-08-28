В Архангельске молодёжь научат готовить заявки на гранты

В Архангельске 5 и 6 сентября пройдет школа социального проектирования «Идея. Грант. Успех». Участники под руководством экспертов разработают собственные проекты и подготовят заявки на грантовые конкурсы.
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