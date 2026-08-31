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Перед 1 сентября: как подготовить ребенка к учебному году и какие правила важно обсудить

Перед 1 сентября: как подготовить ребенка к учебному году и какие правила важно обсудить

Новый учебный год — удобная точка отсчета не только для школьного расписания, но и для семейных правил.

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