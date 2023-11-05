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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сатановский сделал скандальное заявление в адрес Путина. По мнению политолога, власть не бережет жизнь своих граждан

Сатановский сделал скандальное заявление в адрес Путина. По мнению политолога, власть не бережет жизнь своих граждан

Уволенный с проекта Соловьев Live политолог Сатановский не перестает удивлять. Востоковед сравнил подход к сохранению жизней своих граждан руководством Земли Обетованной и России, и сравнение оказалось не в пользу нашей страны.

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Комментарии
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Надежда Никитина
Дааааааа, гордыня, гордыня и только гордыня. Ничего нового.
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Ну, про знамя - это вы уж хватили. Гордыня, как известно великий грех и туманит мозги и здравый смысл. Я, вашего Яныча не оплевываю. Просто гордыня ему застила глаза и он зачем то сцепился в схватке. Зачем? Напрасно это. Говорить правду тоже надо уметь, без эмоций. Как то так.
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14 час.
Я
Яна
А ты знаешь, что Кедми москвич в третьем поколении?
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14 час.

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