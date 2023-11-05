Сатановский сделал скандальное заявление в адрес Путина. По мнению политолога, власть не бережет жизнь своих граждан

НН

Надежда Никитина

Ну, про знамя - это вы уж хватили. Гордыня, как известно великий грех и туманит мозги и здравый смысл. Я, вашего Яныча не оплевываю. Просто гордыня ему застила глаза и он зачем то сцепился в схватке. Зачем? Напрасно это. Говорить правду тоже надо уметь, без эмоций. Как то так.