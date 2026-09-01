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Путин встретился с Пашиняном в Бишкеке на полях саммита ШОС

Путин встретился с Пашиняном в Бишкеке на полях саммита ШОС

В столице Киргизии в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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